Weiterer Todesfall

Main-Spessart. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell 263 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4013 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 3558 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 113,3 (Quelle: RKI).

Leider haben gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen, dieser gehörte altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an bzw. mit Covid-19-Verstorbenen liegt somit bei 192. 21 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 503 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis 25 868 Impfungen (Stand 13. April) vorgenommen, davon 18295 Erstimpfungen und 7573 Zweitimpfungen.

In den Kindertagesstätten Schollbrunn, Birkenfeld und Schatzkiste Kreuzwertheim sowie an den Realschulen Marktheidenfeld und Karlstadt wurde jeweils eine Person positiv getestet, die Betroffenen befinden sich in Quarantäne. lra