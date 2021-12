Weitere Impfangebote im Main-Spessart-Kreis

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 17. Dezember) 458 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 7310 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 6628.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart 198,5 (Quelle: RKI). 224 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Es befinden sich 413 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 191 536 Impfungen (Stand 16. Dezember) vorgenommen, davon 81 090 Erst-, 81 042 Zweit- und 29 404 Auffrischungsimpfungen.

Zwischen den Jahren ist das Bürgertelefon nur am 23. und vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 3. bis 5. Januar 2022 vormittags von 8 bis 12 Uhr zu erreichen. Ab dem 10. Januar 2022 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder wie gewohnt von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Das mobile Impfteam bietet im Landkreis Impfungen an:

Dienstag, 21. Dezember: Frammersbach, Bürgersaal, Marktplatz 3, von 10 bis 14 Uhr (Impfstoff: Moderna).

Mittwoch, 22. Dezember: Arnstein, Stadthalle, Cancale Platz 6, von 10 bis 14 Uhr (Impfstoff: BioNTech).

Um einen zügigen Ablauf der Impfaktionen zu gewährleisten, sollen Impfwillige , sich vorab im Impfportal BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) registrieren. Hierbei sind die Daten des Impflings einzugeben und das Impfzentrum MSP auszuwählen (als Impfzentrum „Marktheidenfeld“ angeben und die Registrierung bei der Terminauswahl abbrechen). Wer die erforderlichen Unterlagen für eine Impfung mit BioNTech bereits ausgefüllt und unterschrieben mitbringt, kann die Wartezeit weiter verkürzen. Diese Unterlagen bestehen aus dem Impfpass, dem Personalausweis, dem Registrierungsnachweis des Impfportals BayIMCO sowie einem „Aufklärungs-Merkblatt BioNTech/Moderna“ und der „Anamnese-Einwilligung BioNTech/Moderna“.

Beide Formulare findet man im Downloadbereich der Seite www.impfzentrummsp.de/infos.

Das Bezirkskrankenhaus in Lohr bietet weitere Impftermine an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Aktion findet im Festsaal des Bezirkskrankenhauses (Am Sommerberg 25 in Lohr am Main) statt.

Freitag, 17. Dezember: Lohr, Klinikum Main-Spessart (Haupteingang), Anmeldung 8.30 bis 9 Uhr hier erfolgt die konkrete Terminvergabe; Impfstoff: Moderna) ; Karlstadt, Praxis Main-Saale-Chirurgie, Am Schnellertor 11, 13 bis 16 Uhr (keine Anmeldung erforderlich; www.main-saale-chirurgie.de; Impfstoff: Moderna und BioNTech).

Samstag, 18. Dezember: Lohr, Bezirkskrankenhaus, 12 bis 14 Uhr (Impfstoff: BioNTech).

Montag, 20. Dezember: Lohr, Bezirkskrankenhaus, Drive-in-Impfung für Menschen mit Gehbehinderung von 10 bis 12 Uhr (Impfstoff: Moderna). Es muss kein Schwerbehindertenausweis vorliegen, jedoch müssen die Personen von einer Begleitperson gefahren werden und dürfen das Auto nicht selbst steuern.

Alle Interessierte müssen die Anamnese- und Aufklärungsbögen ausfüllen und mit einer Kopie des Personalausweises sowie dem Impfpass mitbringen. Die Unterlagen sind abrufbar im Internet unter https://impfzentrum-msp.de/infos.

Das Team der Corona-Hotline beantwortet Fragen rund um das Thema von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 09353/7931490. lra