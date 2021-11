Kreuzwertheim. Der für 2021 geplante Weihnachtsmarkt in Kreuzwertheim fällt aus. Das beschlossen Frauenforum und Gemeinderat. Grund war die Sorge um die Gesundheit der Besucher. So könne es unter anderem an den Essensständen zur engen Gruppenbildung kommen, hieß es.

