Kreuzwertheim. Eine knapp zweieinhalbjährige Beschaffungsphase endete am vergangenen Freitag. An diesem Tag konnte die Feuerwehr Kreuzwertheim eine neue Drehleiter der Firma Magirus in Empfang nehmen. Das neue Fahrzeug wird jetzt offiziell in den Dienst gestellt und löst damit seinen 31-jährigen Vorgänger ab.

AdUnit urban-intext1

Im November 2018 stimmte der damalige Marktgemeinderat einstimmig der Beschaffung einer neuen Drehleiter für Kreuzwertheim zu. Vorangegangen war im Rahmen der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans eine mehrjährige Beratung, bei der unter Einbeziehung eines Ingenieurbüros geprüft wurde, ob Kreuzwertheim ein solches Hubrettungsfahrzeug überhaupt benötigt. Diese Untersuchungen ergaben, dass im Ortsgebiet eine Vielzahl an Gebäuden vorhanden ist, für die der gesetzlich vorgeschriebene zweite Rettungsweg über eine Drehleiter der Feuerwehr sichergestellt werden muss. Zusätzlich wird die Beschaffung einer eigenen Drehleiter stark gefördert. In Summe wird ein solches Fahrzeug mit über 400 000 Euro gefördert, so dass ein Eigenanteil von circa 250 000 Euro bei der Marktgemeinde Kreuzwertheim verbleibt. Von Seiten der Feuerwehr wurde ein vierköpfiges Beschaffungsteam um Kommandant Andreas Gottschalk gebildet, dass unterschiedliche Drehleitern in der Region besichtigte, um sich ein Bild über Vor-und Nachteile einzelner Fahrzeuge machen zu können. Zusätzlich fanden Werksbesichtigungen statt und die beiden potenziellen Herstellerfirmen kamen mit Vorführfahrzeugen nach Kreuzwertheim. So konnten sich Feuerwehrmitglieder und Gemeinderäte einen Eindruck verschaffen. In der Ausschreibung setzten sich die Firmen Magirus für den Leiteraufbau und Mercedes für das Fahrgestell durch. Die Beladung wurde vom Würzburger Unternehmen Mahr geliefert.

Im Gegensatz zur alten Leiter verfügt das neue Modell über einen deutlich größeren Rettungskorb. In diesem finden nun vier Personen Platz und er ist mit bis zu 400 kg belastbar. Zusätzlich kann die Leiterspitze auf Grund eines zusätzlichen Gelenkteils abgeknickt werden. Dies bietet einen einfacheren Zustieg in den Rettungskorb und die Möglichkeit auch Stellen zu erreichen, die hinter Kanten oder Dachgiebeln liegen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf umfangreiche Beleuchtungsmöglichkeiten gelegt. Im Einsatzfall sorgt der 300-PS-Motor mit Automatikgetriebe für deutlich schnellere Anfahrtszeiten.

Bevor die neue Drehleiter allerdings einsatzbereit gemeldet werden kann, musste zunächst das Personal geschult werden.

AdUnit urban-intext2

Üblicherweise wird die Ankunft eines solchen Fahrzeugs öffentlich gefeiert. Dieses war aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Damit dennoch alle Interessierten die Möglichkeit hatten, das neueste Mitglied im Kreuzwertheimer Fuhrpark kennenzulernen, wurde eine „Jungfernfahrt“ durch Kreuzwertheim veranstaltet. ffw