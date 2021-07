Die Hauptthemen der Gemeinderatssitzung Kreuzwertheim waren die Zukunft der Wasserversorgung und die Entwicklung der Feuerwehr.

Kreuzwertheim. Die Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstag begann mit einem Vor-Ort-Termin an de Baustelle des Druckminderungsgebäudes am Sportplatz im Philipp-Günzelmann-Weg. Dort informierten Bürgermeister Klaus Thoma und Stefan Wolf von den Stadtwerken

...