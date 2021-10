Vortrag über Bernhard Dörfler

Marktheidenfeld. Bilder und Objekte von Bernhard Dörfler aus Marktheidenfeld sind noch bis 7. November im Kulturzentrum Franck-Haus von Marktheidenfeld zu sehen. Der im März 2021 verstorbene Künstler schreibt zu seiner noch zu Lebzeiten von ihm vorbereiteten und geplanten Ausstellung in der Untertorstraße: „Der Maler schweigt: Die Bilder sollen reden. Die Bilder schweigen? Auch gut. Stille. Nur wer hören will, der hört. Nur wer sehen will, der sieht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, 15. Oktober, spricht Jürgen Lenssen, ehemaliger Domkapitular und Kunstreferent des Bistums Würzburg, um 19 Uhr zur Ausstellung. Hierzu ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail im Franck-Haus erforderlich (09391/81785, franck-haus@marktheidenfeld.de).