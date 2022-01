Von seiner Erfahrung profitiert auch der Nachwuchs

Wiebelbach. Grund zum Feiern gab es bei der SEHO Systems GmbH: Bernhard Neubauer gehört dem Unternehmen seit 40 Jahren an.

Damals, als die Telefone noch Wählscheiben hatten und Männer mit Dauerwelle längere Haare hatten als Frauen“, startete Bernhard Neubauer seine Karriere bei der SEHO Systems GmbH und blieb bis heute mit Herzblut dabei“, heißt es in der Mitteilung der Firmenverantwortlichen. Nach seinem Bundeswehrdienst trat er Ende 1981 in das Unternehmen ein.

Von den anfangs noch verhältnismäßig einfachen und kleinen Wellenlötanlagen bis hin zu den heutzutage hochkomplexen Systemen, sind im Laufe der Jahrzehnte nahezu alle Anlagentypen „durch die Hände“ von Bernhard Neubauer gegangen. Dieser verantwortet heute als Teamleiter den Fertigungsbereich Selektiv-Lötanlagen.

Bernhard Neubauer erinnert sich noch gut an seine Anfänge bei SEHO. Nach den ersten Jahren im Fertigungsbereich führte ihn im Alter von 25 Jahren eine seiner ersten geschäftlichen Reisen bis nach China. Überhaupt war er für SEHO viel unterwegs – zur Installation von Maschinen bei Kunden, aber auch als Leiter des Aufbauteams bei Messen im deutschsprachigen und teils europäischen Raum.

Seine Zuverlässigkeit und Detailgenauigkeit sind unter anderem die Vorzüge, für die Bernhard Neubauer bis heute von der Geschäftsleitung und den Kollegen geschätzt wird.

Auf die Frage, was ihm während seiner 40-jährigen Tätigkeit am meisten Spaß gemacht hat, kommt die Antwort prompt: „Ich war gerne auf Montage“, betont Bernhard Neubauer. Die Erfahrungen, die er bei seiner Arbeit weltweit gesammelt hat, fließen immer noch in seine Tätigkeit ein.

Diplom-Ingenieur (FH) Markus Walter, geschäftsführender Gesellschafter von SEHO, würdigte das verdienstvolle Engagement von Bernhard Neubauer und dankte ihm für seinen jahrzehntelangen Einsatz für das Unternehmen. Er betonte, dass die Treue zum Unternehmen nicht nur die hohe Identifikation mit SEHO widerspiegele, sondern gleichzeitig einen großen Erfahrungsschatz sichere, von dem auch die junge Generation profitiere.

Für seine 40-jährige Betriebstreue wurde Bernhard Neubauer von der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt eine Ehrenurkunde und Medaille verliehen.