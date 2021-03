Gleich vier Gemeinderäte wurden in der Gemeinderatssitzung Kreuzwertheim mit der Kommunalen Dankurkunde ausgezeichnet.

AdUnit urban-intext1

Kreuzwertheim. Die kommunale Selbstverwaltung sei das wesentliche Element der Verbindung zwischen Staat und Gesellschaft. „Hier liegt das Fundament unserer Demokratie“, betonte Bürgermeister Klaus Thoma am Dienstag in der Sitzung des Marktgemeinderats in der Turnhalle Röttbach. Das Ehrenamt in der Kommunalpolitik, sei von höchster Bedeutung.

Deshalb freute er sich, vier Gemeinderäte für langjährige Gremienmitgliedschaft auszuzeichnen. Die Kommunale Dankurkunde wird im Auftrag des Staatsministeriums des Inneren an Personen verliehen, die 18 Jahre in der Kommunalpolitik engagiert waren. Für ihr langjähriges Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung würdigte er die geehrten Politiker auch im Namen von Landrätin Sabine Sitter.

Großes Engagement

Ausgezeichnet wurde zum einen Isolde Franz, die von 2002 bis 2020 Mitglied des Marktgemeinderats sowie der Gemeinschaftsversammlung war. Auch im Gemeindearchiv Kreuzwertheim engagierte sie sich als ehrenamtliche Helferin.

AdUnit urban-intext2

Silvia Klee, Peter Geiger und Günter Kohrmann sind seit 1. Mai 2002 Mitglied des Marktgemeinderats. Klee wirkte in dieser Zeit als Mitglied der Schulverbandsversammlung, Jugendbeauftragte, Fraktionssprecherin der SPD/Plus Fraktion, Mitglied im Bau- und Umweltausschuss, im Finanz- und Kulturausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss. Seit 2014 ist sie Zweite Bürgermeisterin. Zudem war sie als Jugendschöffin und Organisatorin des Ferienspaß Kreuzwertheim engagiert.

Geiger war Mitglied im Finanz- und Kulturausschuss sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss. Kohrmann wirkte ebenso in diesen beiden Ausschüssen mit. Zudem ist er Fraktionssprecher der CSU-Fraktion und seit 2014 dritter Bürgermeister der Marktgemeinde.

AdUnit urban-intext3

„Es ist nicht einfach und schon gar nicht selbstverständlich sich über einen so langen Zeitraum in den Dienst der Gemeinde zu stellen und Verantwortung zu übernehmen“, so Thoma. Die Herausforderungen würden wachsen, das Spektrum werde vielfältiger.

AdUnit urban-intext4

In der Sitzung wurden mehrere Anträge behandelt. Mit zwei Gegenstimmen votierte der Gemeinderat mehrheitlich für den Ausbau des Tännigwegs im Himmelreich. Dort findet aktuell das Verfahren zum Waldtausch statt. Die Gemeinde, einige Privateigentümer und das Fürstenhaus Löwenstein Wertheim-Freudenberg haben am Verfahren großes Interesse.

Verbesserung der Zufahrt

Die Verwaltung des Fürstenhauses hatte die Verwaltung im Zusammenhang mit dem Waldtausch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass große Bereiche im Waldgebiet Himmelreich schlichtweg nicht erreichbar sind. Deshalb soll ein Erschließungsweg geschaffen werden. Dessen Vorteile sind laut Sitzungsvorlage, dass er die nachhaltige Waldbewirtschaftung großer Gebiete erst ermögliche.

Außerdem könne durch ihn der ökologisch dringend notwendige Waldumbau auf klimaverträglicheren Mischwald vorgenommen werden.

Auch ein effektiverer Brandschutz und ein optimaler Forstschutz wird durch eine Verbesserung der Zufahrt möglich. Zur Herstellung dieses Erschließungswegs sollen Teile des insgesamt 1100 Meter lange bestehenden Tännigwegs ausgebaut werden. Der Weg ist im Gemeindeeigentum und als öffentlicher Waldweg gewidmet.

Auch Wanderweg

Die Breite soll auch beim ausgebauten Teil bei rund 2,60 Meter bleiben. Die technische Ausführung erfolgt als sand-wassergebundene Schotterstraße. Eine zweiseitige Querneigung soll das Regenwasser vom Waldweg ableiten. Es wird ausschließlich örtliches Gesteinsmaterial verwendet.

Damit der Weg für den Schwerlastverkehr tauglich wird, ist ein geeigneter schichtförmiger Aufbau unabdingbar. Die ausgebaute Trasse wird rund 310 Meter entlang des vorhandenen Tännigwegs verlaufen und dann von diesem in südlicher Richtung auf fürstlichen Besitz abzweigen. Der Ausbau des Wegs soll 2022 erfolgen.

Die Kosten der Baumaßnahme (Planung und Ausführung) übernimmt das Fürstenhaus. Aus gemeindlicher Sicht soll der öffentliche Teil des Forstwegs für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und als Wanderweg genutzt werden. Die Straßenbaulast für den ausgebauten öffentlichen Teil des Wegs geht gesetzlich auf die Gemeinde über.

Die kritischen Stimmen aus dem Gemeinderat bezogen sich auf die negativen Auswirkungen auf die Natur durch Veränderung am Weg, sowie auf die Frage, ob ein Ausbau überhaupt sinnvoll sei, da 2,60 Meter für Lkw zum Holztransport zu schmal seien.