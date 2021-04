Vier neue Todesfälle

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 26. April) 374 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – 23 mehr als am FReitrag. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4298 positiv getestete Personen (plus 61). Genesen sind davon 3723 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart weiterhin bei 124,4 (Quelle: RKI). Das Landratsamt meldete vier weitere Todesfälle. Demnach gehörten die Verstorbenen altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 201.

15 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 799 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. lra