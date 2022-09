Der DJK TTC Kreuzwertheim feierte am Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Die Turnhallen der Verbandsschule Kreuzwertheim standen ebenso wie der Pausenhof im Zeichen des Tischtennissports.

Besucher mit und ohne direkten Bezug zum Tischtennissport waren zu der Feier gekommen. Diese beobachteten das Geschehen an den Platten in zwei Hallen ebenso wie die Fülle an präsentierten

...