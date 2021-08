Marktheidenfeld. Schwere Gesichtsverbrühungen zog sich ein 51-jähriger Mann am Mittwoch in Marktheidenfeld zu. Gegen 9 Uhr arbeitete er in einer Kfz-Werkstatt an einem Pkw. Dabei öffnete er das Kühlsystem. Da dieses noch unter Druck stand, spritzte beim Öffnen das heiße Kühlwasser ins Gesicht des Mannes, wodurch er sich derartig schwere Verbrühungen zuzog, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen werden musste.

