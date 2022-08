Michelrieth. Unter Drogeneinfluss stand am Sonntagabend ein 20-jähriger Autofahrer. Der Mitteilung eines Bürgers zufolge war im Wald bei Michelrieth ein Ford Transit aufgefallen, welcher einen Forstweg entlangfuhr und anschließend mitten im Wald parkte.

Eine Polizeistreife traf wenig später auf drei Männer, welche in dem Van übernachten wollten. Die Beamten wiesen den jungen Mann darauf hin, dass dies nicht rechtens sei. Der 20-Jährige wollte weiterfahren, um eine andere Nächtigungsmöglichkeit zu suchen. Bei der Prüfung der Fahrtauglichkeit gab er an, in der Vorwoche sowohl Ecstasy als auch mehrfach Marihuana konsumiert zu haben.

Ein Test verlief positiv und bestätigte somit diese Aussage. Nachdem seine beiden Mitreisenden bereits zu viel Alkohol getrunken hatten und s nicht fahrtauglich waren, wurde ihnen zugestanden, bis zum nächsten Tag im Wald mit dem Fahrzeug stehen zu bleiben.

Der Fahrer wurde zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zurück zu seinem Kleintransporter gebracht. pol

