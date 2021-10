Ungebremst in Böschung gefahren

Marktheidenfeld. Vermutlich war ein medizinischer Grund die Ursache, warum am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin von der Fahrbahn abkam und schwer verletzt wurde. Die 54-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld in Richtung Altfeld unterwegs. Trotz langsamer Fahrweise touchierte sie kurz nach dem Parkplatz mehrmals die rechtsseitige Leitplanke. Anschließend fuhr sie rechts durch einen angrenzenden Acker, kam zurück auf die Straße, bevor sie kurz vor der ampelbetriebenen Kreuzung ungebremst in eine etwa 1,5 Meter hohe Böschung fuhr. Dabei lösten die Airbags aus und die Fahrzeugfront wurde stark eingedrückt.

Die verletzte Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen werden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf 15 500 Euro geschätzt. pol