Unfallflucht

Kreuzwertheim. Ein 21-jähriger Handwerker befuhr am Samstag mit seinem Baufahrzeug die Staatsstraße 2315 von Hasloch in Richtung Kreuzwertheim. Gegen 18.30 Uhr kam es im Bereich einer Kurve zur Berührung seines weißen Citroen Jumper mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei entstand am Seitenspiegel an der Fahrerseite ein Sachschaden von 2000 Euro.

Da das andere beteiligte Fahrzeug, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen, ohne Reaktion davonfuhr, ermittelt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. pol