Ukrainehilfe: „Es kostet nur Zeit und Sitzfleisch im Transporter”

Kreuzwertheim. Michael Dümmig, Geschäftsführer der „D & D Frästechnik GmbH“, startete am Freitag um 15 Uhr mit dem VW-Bus seines Unternehmens von Kreuzwertheim aus mit einer Palette Wasch-Gel, einem Karton mit Medikamenten und verschiedenen Lebensmitteln zu einem Hilfstransport in die Ukraine.

Das Wasch-Gel wurde von der Straub Cosmetics GmbH als Spende organisiert, Ibuprofen hat Edgar Schäfer von der Schaefer’s Apotheke zur Verfügung gestellt – und Lebensmittel hatte die „D & D Frästechnik GmbH“ mit ihren Mitarbeitern gesammelt. An der Universität Bayreuth wurden weitere Hilfsgüter in den Bus geladen, die durch Privatpersonen gespendet wurden.

Um 18.30 Uhr ging es dann mit neun Transportern und 17 Fahrern nach Lublin (Polen). Ankunft war dort um 7 Uhr am Samstag. Anlaufstelle war ein Bauernhof, den eine polnische Familie als Lagerhalle bereitgestellt hatte.

„Unsere Spenden haben das Lager ziemlich gefüllt. Der Bauer teilte uns mit, dass täglich diese Menge angeliefert und dann im Laufe des Tages an verschiedene Flüchtlingslager verteilt wird“, so Dümmig, und weiter: „Die Familie wollte uns ein Frühstück zubereiten, aber es kamen in der Nacht noch unerwartet weitere ukrainische Frauen und Kinder, die sie beherbergte. Essen war für uns zweitrangig, also machten wir uns gleich wieder auf den Weg nach Dorohusk an die polnisch-ukrainische Grenze.“

Die Polizei habe ihnen die Durchfahrt in die Ukraine verweigert und sie an die Flüchtlingslager in Polen verwiesen. „Wir suchten in den Flüchtlingslagern auf der polnischen Seite nach Flüchtigen, die nach oder über Deutschland fliehen wollten“, so Dümmig.

„Leider stellten wir fest, dass die meisten in Polen bleiben wollten, also fuhren wir an der Grenze 30 Kilometer Richtung Süden. Dort fanden wir ein Flüchtlingslager, in dem stündlich Busse der Feuerwehr mit Geflüchteten ankamen.“

Die Hilfsorganisation vor Ort sei der Meinung gewesen, dass die Menschen nur über Warschau und Berlin kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren könnten. „Unsere Übersetzerin Julia machte klar, dass in Polen und Deutschland der gesamte öffentliche Verkehr für ukrainische Flüchtlinge kostenlos ist, egal wo sie sind oder wo sie hin wollen.“

Nach der Bekanntgabe hätten sich viele bereiterklärt, doch mit zu fahren. „Mit uns fuhren so viele Flüchtlinge, wie wir Sitzplätze zur Verfügung hatten.“ Das Gepäck? „Erschreckend wenig. Jede Person hatte gerade mal einen oder zwei Rucksäcke auf der Flucht mitnehmen können. Die Kinder hatten meistens ihr Lieblings-Kuscheltier in der Hand.“

Dümmig: „Die Flucht kam für die meisten sehr überraschend, so dass keine Zeit war, viel mitzunehmen. Die ukrainischen Frauen und Kinder waren voller Trauer und Hoffnungslosigkeit. Sie fragten mit Tränen in den Augen, wann sie wieder in die Ukraine zurückkönnen.“ Um 15 Uhr wurde der Heimweg Richtung Bayreuth angetreten, „wo wir am Sonntag um 3 Uhr ankamen. Als wir die Flüchtlinge in Hotels und bei Privatfamilien ablieferten, sah man eine kleine Erleichterung in ihren Augen, dass sie es endlich geschafft hatten und sich in Sicherheit befanden, obwohl sie alle männlichen Angehörigen zurücklassen mussten – oder diese schon getötet wurden.“

Der „D & D Frästechnik“-Geschäftsführer war 39 Stunden unterwegs und hat eine Strecke von rund 3000 Kilometer zurückgelegt. „Es war anstrengend, aber nicht unmöglich“, schildert er. Die Spritkosten werden durch Spendengelder der Uni Bayreuth bezahlt.

Täglich starte ein Konvoi von dort mit Hilfsgütern und dem Versuch, Flüchtlinge auf dem Heimweg mitzunehmen. „Es werden Fahrer und Transporter gesucht, und ich würde mich freuen, wenn ich andere durch meinen Beitrag dazu motivieren könnte, aktive Unterstützung zu leisten. Es kostet nur Zeit und Sitzfleisch im Transporter.“

An der polnischen Grenze habe er keine Gefahr für Helfer erkannt, da in Polen kein Krieg herrsche und die russische Arme noch nicht bis zur Grenze vorgedrungen sei.

„Es war sehr emotional zu sehen, wie alle zusammenhalten und gemeinsam Hilfe leisten.“ Aber: „Es sollte keiner auf eigene Faust losfahren, da es ein paar Dinge zu beachten gibt, wie dass östlich von Warschau Benzin- und Dieselmangel herrscht. Ich empfehle, so wie ich, eine Hilfsorganisation aufzusuchen.“