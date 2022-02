Über 300 neue Infektionsfälle

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 16. Februar) 4253 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – 108 mehr als am Tag zuvor. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 14 954 positiv getestete Personen (plus 316). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt aktuell 1481,2 (Vortag: 1495,5). Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit sechs Covid-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Es befinden sich 1788 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 234 910 Impfungen vorgenommen, davon 84 412 Erstimpfungen, 86 334 Zweitimpfungen und 64.209 Auffrischungsimpfungen. lra

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1