TSV sagt Landschaftsläufe ab

Kreuzwertheim. Die dritte Welle der Corona-Pandemie scheint gebrochen zu sein, doch noch ist die Lage zu unsicher. Deshalb haben die Verantwortlichen des TSV Kreuzwertheim entschieden, die für den 27. Juni geplanten „Kreuzwertheimer Landschaftsläufe“ abzusagen. „Das ist uns sehr schwer gefallen, aber es ist nicht absehbar welche Auflagen zu diesem Zeitpunkt sind“, bedauerte dies Peter Kuhn, einer der Organisatoren. „Zahlreiche Läufer stehen in den Startlöchern und würden sich darüber freuen, wieder an einem Wettkampf teilzunehmen“, so Kuhn. Leider wird weder der 14 Kilometer lange „Lauf ins Himmelreich“, noch der traditionelle „Kaffeesteinlauf“ über die anspruchsvollen 4,5 Kilometer noch der Schülerlauf mit 2,2 Kilometer in den Schützenwald stattfinden. „Es gab leider keine andere Option. Umso mehr, freuen wir uns, wenn wir im nächsten Jahr wieder ein Laufevent auf die Beine stellen könnten“, blickte Sportvorstand Jochen Schneider optimistisch in die Zukunft. gher

