Teure Parfüms mitgehen lassen

Kreuzwertheim. Zwei Parfüms im Wert von 163 Euro wurden am Dienstag aus einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße entwendet. Nachdem ein Mann sich im Geschäft verdächtig verhalten hatte, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Er gab an, nichts entwendet zu haben, bezahlte etwas an der Kasse und verließ das Geschäft. Beim späteren Sichten der Videoaufnahmen wurde festgestellt, dass dieser Mann zwei Parfüms der Marke Boss eingesteckte, nachdem er zuvor die Diebstahlsicherung entfernt hatte. Wie sich herausstellte, ist der Täter bei der Polizei bekannt. Eine Fahndung vor Ort und im Nahbereich verlief negativ. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1