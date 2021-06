Testzentrum hat kürzer geöffnet

Marktheidenfeld. Das Corona-Schnelltestzentrum des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Kreisverband Main-Spessart, im Stadtzentrum von Marktheidenfeld wird am Dienstag und Donnerstag nur noch von 17 bis 18 Uhr öffnen. „Wir passen unsere Öffnungszeiten an die wenigen Besucher an, um das Ehrenamt zu entlasten.“, erklärt Alexander Vornwald vom Kreisverband Main-Spessart. Im Pfarrheim St. Laurentius in der Kolpingstraße können sich symptomfreie Interessierte ab sechs Jahren kostenlos testen lassen. Zur Identifikation ist es nötig, ein Ausweisdokument mitzuführen. Eine Online-Terminvereinbarung unter der www.schnelltest-msp.de wird empfohlen. pm

