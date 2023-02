Tesla kommt auf Weg nach Marktheidenfeld von Straße ab

Main-Spessart-Kreis. Vier Personen wurden bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2315 verletz. Ein Tesla-Fahrer war Richtung Marktheidenfeld unterwegs. Kurz hinter Rodenbach setzte er zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Wagen von der Fahrbahn ab und ins Schleudern. Eine entgegenkommende Mitsubishi-Fahrerin konnte den Tesla noch unbeschädigt passieren. Der Fahrer eines hinter dem Mitsubishi befindlichen Toyotas kollidierte frontal mit der linken Tesla-Seite. Der Tesla wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker geschleudert und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen in diesem Wagen sowie der Toyota-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dazu waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

