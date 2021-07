Termine können reserviert werden

Kreuzwertheim. Mit der Wunschtermin-Reservierung bietet der nächste Blutspendetermin am Dienstag, 6. Juli, in der Kreuzwertheimer Dreschhalle einen neuen Service. Für kürzere Wartezeiten und einen noch reibungsloseren Ablauf können Blutspendetermine nun erstmals online reserviert werden. Außerdem sind wieder zwei Teams parallel im Einsatz, um Wartezeiten so gering wie möglich zu halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Terminwahl kann die Webseite www.blutspendedienst.com/Kreuzwertheim aufgerufen werden. Alle weiteren Informationen stehen dort zur Verfügung.

Das Blutspenden ohne Voranmeldung ist weiterhin von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr möglich. Mitgebracht werden sollte der Personal- und Blutspendeausweis (soweit vorhanden) und eine FFP2-Maske. Erstspender dürfen zwischen 18 und 65 Jahren alt sein. Wer bereits Blut gespendet hat, darf dies bis zum Tag vor dem 73. Geburtstag tun. Ein ärztlicher Kurzcheck sowie die Beachtung der gültigen Hygieneregeln sind Teil des Termins. drk