Eine hohe Internetgeschwindigkeit ist ein wichtiger Standortfaktor. So gibt es auch in Kreuzwertheim Bemühungen für einen flächendeckenden Glasfaserausbau für alle Haushalte und Unternehmen. In einem vom Ingenieurbüro IK-T erarbeiteten Plan wurde festgestellt, dass für diesen Ausbau 51 Kilometer Tiefbau auf öffentlichem und 17 Kilometer auf privatem Grund erfolgen müssten.

