TBC – eine Krankheit, die man heutzutage medizinisch recht gut in Griff bekommen hat. TBC ist aber auch die Bezeichnung für „Totales Bamberger Kabarett“. Mit ihrem neuen Programm „Wann, wenn nicht wir?“ gastieren das in Kreuzwertheim und in der Region bestens bekannte Dreigestirn am Samstag, 6. November, um 20 Uhr in der Kreuzwertheimer Dreschhalle.

Deutschlands dienstältestes

...