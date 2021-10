TBC in der Dreschhalle

Kreuzwertheim. TBC – eine Krankheit, die man heutzutage medizinisch recht gut in Griff bekommen hat. TBC ist aber auch die Bezeichnung für „Totales Bamberger Kabarett“. Mit ihrem neuen Programm „Wann, wenn nicht wir?“ gastieren das in Kreuzwertheim und in der Region bestens bekannte Dreigestirn am Samstag, 6. November, um 20 Uhr in der Kreuzwertheimer Dreschhalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deutschlands dienstältestes Kleinkunsttrio Georg Koeniger, Florian Hoffman und Michael A. Tomis kämpft auf ihrer neuesten Mission gegen gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung. Sie machen sich auf die Suche nach der politischen Mitte. Sie war doch neulich noch da? Mit ihrem Gagfeuerwerk aus furiosen Sketchen und bissigen Songs reißt das fränkische „Driemdiem“ sein Publikum von den Sitzen.

Karten für diese Veranstaltung gibt es in den beiden Schaefer’s Apotheken in Kreuzwertheim und Wertheim. Einlass ist ab 19 Uhr. Bei freier Sitzplatzauswahl gilt die 3G-Bestimmung. Veranstalter ist der TSV Kreuzwertheim.