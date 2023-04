Streuobst soll auf Wiesen des Markts Kreuzwertheim weiter gedeihen

Kreuzwertheim. Die Streuobstwiesen vor allem in den Erlichsgärten sind in der Marktgemeinde nicht nur Landschaftspflegend, sondern haben für Einwohner, Verwaltung und Kommunalpolitiker auch einen hohen Stellenwert. So wurden dort beispielsweise schon schon viele Geburtsbäume gepflanzt. Nun sollen 100 weitere Bäume auf kommunalen Flächen dazukommen. Dazu nutzt Kreuzwertheim das bayrische Förderprogramm „Streuobst für alle“. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus.

In der Information zum Förderprogramm wird auf die Jahrhunderte alte und höchste Bedeutung des Streuobstanbaus für die Kulturlandschaft und Biodiversität verwiesen. Mit dem bayrischen Streuobstpakt sollen Streuobstwiesen erhalten und bis 2035 zusätzlich eine Millionen Streuobstbäume neu gepflanzt werden. Mit dazu beitragen soll das Förderprogramm der Verwaltung für ländliche Entwicklung. Unterstützt werden damit Kommunen, Vereine und Verbände bei der Anschaffung von Streuobstbäumen. Diese dürften im Rahmen der Aktion auch unentgeltlich an Privatpersonen weitergegeben werden.

Im Kreuzwertheimer Gemeinderat notiert Einstimmig stellte der Kreuzwertheimer Gemeinderat fest, dass die Marktgemeinde von der Bauleitplanung „Udo-Lermann-Areal“ der Stadt Marktheidenfeld nicht abwägungsrelevant betroffen ist. Ebenso sah man keine abwägungsrelevanten Einflüsse bei der Anhörung des Regierungspräsidiums Karlsruhe beim Zielabweichungsverfahren zur Erweiterung des Möbelhauses „Wohnfitz“ in Walldürn. Keine Auswirkungen auf denMarkt habe auch die Aufhebung des Bebauungsplans „Westliches Hofgut“ der Gemeinde Esselbach. Mehrheitlich stimmte der Rat der Erweiterung einer Lagerhalle in der Lindenstraße in Kreuzwertheim zu. Das Landratsamt soll prüfen, ob Nachbarn durch den Bau in ihren Rechten beeinträchtigt werden. Grund für die Zweifel ist, dass Abstandsflächen nicht eingehalten werden und unter anderem deshalb einige Nachbarschaftsunterschriften verweigert wurden. Bürgermeister Klaus Thoma berichtete über den Glasfaserausbau der Deutschen Telekom in Hasloch und Kreuzwertheim ab 2024 und in Schollbrunn ab 2023. Folgende Termine wurden genannt: 30. April, 15 Uhr Wiedereröffnung des Fürstin-Wanda-Hauses und anschließend Aufstellen des Maibaums; 13. Mai von 9.30 bis 15.30 Uhr Aktion zum Entfernen von Jakobskreuzkraut: Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bereitet die Gemeinde ein Vesper vor. Treffpunkt ist am „Kleinen Gnadenhof“; 21. Mai von 11 bis 15 Uhr Biodiversitätserlebnistag in den Erlichsgärten. Die Verwaltung wurde gebeten zu prüfen, welche alten Bebauungspläne in der Marktgemeinde aufgehoben werden können. Gefragt wurde, warum die Halteverbotsschilder an der Fährgasse entfernt wurden. Thoma erklärte, Eigentümer der Straße sei der Landkreis Main-Spessart. Das Landratsamt bestehe darauf, selbst die entsprechenden Schilder aufzustellen. Daher musste die Gemeinde ihre entfernen. Andreas Schmidt meinte, man soll den Landkreis in regelmäßigen Abständen daran erinnern, die Schilder auch aufzustellen. Es wurde angeregt, während des Brückenneubaus und dem damit verbundenen verstärkten Verkehr auf der Umgehungsstraße die Geschwindigkeitsbegrenzung zeitweise von aktuell 80 Stundenkilometern weiter herunterzusetzen. Während der der Sperrung der L 2310 im Bereich der Ortsdurchfahrt Eichel sei es bei starkem Verkehr auf der Umgehungsstraße Kreuzwertheim für die Bewohner schwierig gewesen, von den Gemeindestraßen auf die Umgehung aufzufahren. bdg

Gefördert werde der Erwerb von Streuobstbäumen, die in Bayern gepflanzt werden, unabhängig vom Kaufort, erklärte Bürgermeister Klaus Thoma. Auf der Liste der förderfähigen Bäume stehen Kernobstarten (Apfel und Birne), Steinobst (Pflaume und Kirsche) sowie weitere förderfähige Arten wie beispielsweise Walnuss, Quitte, Maulbeere, Esskastanie und Wildobstarten, Vogelkirsche, Holz-Apfel, Eberesche, Speierling und Elsbeere. Laut Thoma sind auf der Liste auch klimaangepasste Bäume zu finden.

Zuwendungsfähig sind die Bruttokaufpreise der Bäume. Jeder Förderantrag muss eine Sammelbestellung zwischen zehn und 100 Bäume umfassen. Der Zuschuss beträgt für jede Pflanze 45 Euro. Es gelten drei Qualitätskriterien: Hochstämmige Obstbaumarten müssen eine Stammhöhe von mindestens 140 Zentimeter, im Regelfall sogar 1,80 Meter aufweisen. Die Obst-Hochstämme Apfel, Birne und Kirsche müssen auf einer Sämlingsunterlage veredelt sein. Gefordert sind zudem wurzelnackte Bäume oder Ballenpflanzen. Dies ist über die Baumschule nachzuweisen.

Die Zweckbindungsfrist beträgt zwölf Jahre ab Auszahlung der Fördermittel. Werden die Streuobstbäume innerhalb dieser Zeit entfernt, wird die Zuwendung im Regelfall anteilig zurückgefordert.

Die Verwaltung der Marktgemeinde hatte sich bei nächstgelegenen Baumschulen hinsichtlich der Lieferkapazitäten erkundigt. Dort hieß es, viele Sorten seien aktuell nur begrenzt oder gar nicht zu erhalten. Die Obstbaumanbieter müssten sich erst auf die starke Nachfrage einstellen.

Thoma stellte zur Diskussion, ob die Gemeinde auch Bäume zur Weitergabe an Privatpersonen kaufen soll. Er verwies dabei aber auch den anfallenden bürokratischen Aufwand. Nachgewiesen werden müssen die Flurnummer des Pflanzorts, ein Vertrag mit dem Bürger über die Zweckbindung und die Bestellung der Bäume. Einig waren sich die Räte am Ende, dass man nur für die Gemeinde einen Antrag stellen soll. Die Beschaffung für die Bürger könnte über örtliche Vereine erfolgen. Mögliche Pflanzflächen für die neuen Kommunalen Bäume könnten die Erlichsgärten, aber auch der Waldrand sein. Teilweise will man Obstbäume, teilweise andere geförderte Baumarten setzen.

Thoma informierte weiter über die Informationsveranstaltung zur Machbarkeitsstudie Biosphärenreservat Spessart in Rothenbuch. Dabei seien die damit verbunden Vorteile dargestellt worden. Die Machbarkeitsstudie soll bis Ende 2023 vorliegen. Bis zum Abschluss des Verfahrens ist it einer Dauer von rund fünf Jahren zu echnetn.