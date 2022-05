Stelldichein bayerischer Größen

Kreuzwertheim. Kabarettist Wolfgang Krebs gastierte am Freitagabend in Kreuzwertheim mit seinem Programm „Vergelt’s Gott!“. Der gelungene Auftritt des urbayerischen Sprachkünstlers erwies sich als einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr des TSV „Jahn“ Kreuzwertheim, der den Abend mit knapp 100 Zuschauern organisiert hatte..

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Bühne steht ein Pult. Über alles spannt sich ein alles dominierender blauer Himmel mit weißen Wölkchen. Doch leichte graue Schatten weisen darauf hin, dass nicht alles in Ordnung ist in der himmlisch anmutenden weiß-blauen Welt der Bayern. Denn der bayrische und der fränkische Himmel sind so gut wie leer. Es kommen dort keine CSU-Politiker mehr an.

Kabarettist Wolfgang Krebs brillierte beim Abend des TSV Kreuzwertheim als „Kini“ Ludwig II. von Bayern. © Wagner

In diesem Bühnenbild präsentiert der Kabarettist seinen pointierten Blick auf bayrische und fränkische Befindlichkeiten mittels der gewohnten und einigen eher unbekannteren Figuren aus dem Krebs’schen Universum. Diese kommen sprachmächtig zu Wort.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ludwig II., König von Bayern, der „Kini“, eröffnet den Reigen. Er sei nun in Franken, der stolzen Hochkultur, zu Gast, wo der TSV 100 Jahre feiere, im echten Wertheim, in Kreuzwertheim. Er selbst sei, so der „Kini“ treffend, „ein König, und da habe ich mich noch nie mit Politik beschäftigt, wie in der CSU“.

Unaufgefordert erscheint Edmund Stoiber – eine der Paraderolle des Kabarettisten. Er ist gehüllt in ein weiß-blau gerautetes Engelskostüm mitsamt goldener Flügel. Das vom Publikum erhoffte Radebrechen setzt ein, mit hoher sprachlicher Gewandtheit und erheblicher Geschwindigkeit. Stoiber meint über Frau Bockbier und Herrn Haberbeck, das seien „lauter junge Leute, die meinen, sie haben die Weisheit mit Messern gegabelt“. Er schwadroniert über die Religionsanbieter mit den Fußangeln im Kleingedruckten, über Armin Laschet („vier Silben – zwei davon sind arm und lasch“), über den Flamingo, den er vor einem Hotel getanzt hat, und über den Urlaub in den Barrikaden. Auch begrüßt der Redner „liebe Grüninnen und Grüne“.

Krebs wandelt sich nicht nur stimmlich und von der Wesensart von Figur zu Figur, sondern auch äußerlich. Die zum Umziehen nötigen Pausen jeweils gefüllt mit Gesprächen aus dem Off. Dabei tauscht sich der „Kini“ bedeutsam mit wichtigen Leuten aus. Auch hier überzeugen verquere Gedanken in sprachlicher Brillanz.

Herrn Aiwanger lässt dann wissen, Hubert komme aus dem Germanischen und bedeute „der, der durch seinen Verstand glänzt“. Die Freien Wähler seien nicht der Wurmfortsatz der Union, „wir sind weder christlich oder sozial oder eine Union“. Der niederbayrische Dialekt komme mit vier Vokalen aus (Beispiel für eine rote Lichterscheinung am Straßenrand: „Rodoropporot“), „darum sind wir schneller im Denken und im Lösen von Problemen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schorsch Häberl aus Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering – dieses Wortunikum kommt dem Sprachkünstler fehlerfrei von der Zunge – gibt tiefe Einblicke in die tiefbayrische Seele. Der Vorsitzende von allen 30 Vereinen des Ortes kennt den Vorteil, wenn bei einer Wahl die Schnur am Kugelschreiber recht kurz ist: „Du kannst nur die oberste Liste wählen.“ Am Feiertag gibt es Strohrum-Bowle mit Ananas. „Da ist die Feier um Viertel nach Neune aus“.

Weiteren Glanz auf die Bühne bringt die Figur des Herrn Söder („ich weiß alles, ich kann alles, ich trau mir alles zu, ich entscheide alles, alleine“), dessen erste der zehn Gebote mit „ich bin der Präsident, du sollst keinen anderen Präsidenten neben mir haben“ treffend beschrieben sind. Das Publikum gibt oft vergnügten Zwischenapplaus, auch bei Horst Seehofer und dessen Anmerkung, „es gibt Kollegen der CSU, die sollte man von der Steuer absetzen können als besondere Belastung“.

Nach der Pause trifft man einige der parodierten Protagonisten wieder. Söder zeigt sich als Landesvater bemüht um die Bayern („ich versorge euch weiter mit heißer Luft“), Aiwanger hadert mit Fakebook. Dort werde die Mehrheit von einer asozialen Minderheit gegängelt.

Krebs schmettert als Schlagersänger Meggy Montana, „der fröhliche Klang aus Nesselwang“, „ich würde mich so gerne von dir trennen, doch Scheidung kostet mich das letzte Hemd, am Ende würd’ nur mein Konto brennen, nein, nein, mein Schatz, da geh’ ich lieber fremd“. Herr Stoiber salbadert, nach Kohl sei die Roulade benannt, nach Söder der ÖNPV in Nürnberg. Er selbst sei bereit, sich mit seinem Namen am Bahnhof Wertheim zu beteiligen. Schließlich stellt der vormalige Ministerpräsident fest: „Sie merken, dass Sie nicht mehr im Amt sind, wenn Sie hinten einsteigen und keiner fährt vorne los“.

Das Publikum war mit den zwei Stunden Freude an sprachlicher Gestaltung sehr zufrieden und drückte dies mit reichlich Beifallsbekundungen aus.