Main-Spessart-Kreis. Seit rund zwei Wochen steigen die Infektionszahlen in Main-Spessart wieder an. Hatte der Landkreis am 25. Februar noch eine erfreulich niedrige Inzidenz von 21,4, so liegt diese inzwischen bei 70. Eine Entwicklung, die das Landratsamt als besorgniserregend bewertet.

Im Kreis sind aktuell (Stand Mittwoch, 10. März) 159 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3315 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2974. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 69,8 (Quelle: RKI). Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 186. Sieben Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 457 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 12 250 Impfungen (Stand Dienstag, 9. März) vorgenommen, davon 8653 Erstimpfungen und 3597 Zweitimpfungen.

Was ist der Grund für die steigenden Infektionszahlen? „Die Menschen wollen eine einfache Antwort, aber die gibt es leider nicht“, erklärt die Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamtes Main-Spessart, Nicole Eberbach. „Es gibt nicht die eine Ursache oder den einen Infektionsherd, der dafür verantwortlich ist.“ Nach wie vor habe es das Gesundheitsamt mit einem diffusen Ausbruchsgeschehen zu tun, heißt, die Ansteckungswege sind breit gestreut und nicht immer nachvollziehbar.

Die Lage in den Alten- und Pflegeheimen sei derzeit entspannt. Am Klinikum Main-Spessart gibt es kein Ausbruchsgeschehen. Dagegen sind nun vermehrt Mitarbeiter von Betrieben, aber auch Schulen und Kindergärten betroffen. Derzeit wurden in fünf Kitas und zwei Grundschulen positive Fälle gemeldet, unter anderem in der evangelischen Kita Schatzkiste in Kreuzwertheim. Dass hier mehr Fälle auftreten, liege in der Natur der Sache: Wo mehr Menschen zusammenkommen, ist auch die Gefahr der Verbreitung des Virus höher. Das gilt gleichermaßen für den privaten Bereich. Die Anzahl und Häufigkeit dieser Kontakte hat dabei jeder selbst in der Hand.

Vielfach wird in der Bevölkerung angenommen, dass die gestiegenen Fallzahlen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Anzahl der durchgeführten Tests stehen: Wer mehr testet, findet auch mehr. Zum Teil mag dies stimmen, aber derzeit werden die Infizierten Personen überwiegend durch Krankheitsfälle entdeckt. Zudem sind in anderen unterfränkischen Landkreisen ebenfalls wieder steigende Fallzahlen zu beobachten.

Was allerdings augenfällig ist: Rund 75 Prozent der aktiven Corona-Fälle weisen eine Mutation auf. „Und wenn die britische Variante im Spiel ist, gibt es fast immer Folgefälle“, weiß Eberbach. Denn diese verbreite sich deutlich schneller. Hier baut das Gesundheitsamt auf das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen: „Wir müssen weiterhin extrem achtsam sein.“

Gerade bei schönem Wetter wie an den vergangenen Wochenenden musste die Polizei die Menschen immer wieder darauf hinweisen, Abstand zu halten und Masken zu tragen. „Nicht immer stoßen wir dabei leider auf Verständnis. Da ist zum Teil viel Überzeugungsarbeit zu leisten“, berichtet Matthias Rauscher, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Karlstadt. Dabei kostet es 250 Euro, wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird.

Landrätin Sabine Sitter hat Verständnis, dass Menschen die Einschränkungen leid sind. „Das geht uns allen an die Substanz und manchem Unternehmer oder Kulturschaffenden an die Existenz“, unterstreicht Sitter. Aber die Infektionszahlen ließen sich nur dann dauerhaft senken, wenn alle sich umsichtig verhalten. Das fange bei den privaten Kontakten an und schließe die Bereitschaft, sich vermehrt testen zu lassen, mit ein: „Machen Sie von unserem Testangebot Gebrauch.“ pm