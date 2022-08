Homburg. Ein Kursangebot für kreative Techniken wie Malerei, Zeichnung, Collage, Assemblage, Plastik, Schreiben und Tanzen, gibt es in den nächsten Wochen für Kunstinteressierte bei der Sommerakademie auf Schloss Homburg.

„Mobile Plastik/Plastik Mobile“ heißt der Workshop von Dorette Jansen, in dem mit dem Material Papier plastisch gestaltet wird. Im Kurs von Mia Hochrein „It‘s all Memories now“ können Collage- und Assemblage-Techniken und ausprobiert werden. Petra Ober bietet in ihrem Kurs „Malen, Schreiben, Malen“ Erfahrungen der Grenzüberschreitung von Schrift und Bild an. „Bella Natura“, der Malkurs mit Elvira Lantenhammer, widmet sich ausgehend von der Naturwahrnehmung ganz der Farbe in Gegenständlichkeit und Abstraktion.

Unter der Überschrift „Wind in mir“ lauscht man im Tanzworkshop von Lisa Kuttner nach innen und außen, bis jede Zelle in Resonanz geht und mitschwingt. Was hat es mit der Capri Batterie von Joseph Beuys auf sich? Uwe Claus wir in seiner neuen Lekture „Joseph Beuys und Italien“ unter anderem dieser Fragen nachgehen und ausführen, welche Bedeutung Italien für Jospeh Beuys hatte.

Weiter ist bei der Sommerakademie folgendes Rahmenprogramm vorgesehen:

24. August: 18 Uhr: „. . . es gibt den Moment“: Philosophisches Round Table mit Dr. phil Bettina Schmitz.

3. September: 17 Uhr: Geführter Rundgang durch die Ausstellung mit den Dozentinnen und Dozenten. – 18.30 Uhr: „Wind(en)“, Tanzperformance von Lisa Kuttner. – 19 Uhr „Beuys und Italien“ Lektüre von Uwe Claus.

Sonntag, 4. September: Ab 14 Uhr ist die Ausstellung zu besichtigen. Ab 16 Uhr wird die Sommerakademie mit Videos zu Joseph Beuys und Italien abgerundet.

Weitere Auskunft – auch zu den Kosten – und Anmeldung bei Elvira Lantenhammer, Telefon 09395/877888 oder 0174/2126890, E-Mail g.e.lantenhammer@t-online.de, oder unter www.kunstinschlosshomburg.de im Internet.