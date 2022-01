Sicherheit aller Bürger muss gewahrt werden

Main-Spessart-Kris. Bei Versammlungen am Montag in Marktheidenfeld ist es zu mehreren Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz gekommen. (wir berichteten). Nun hat das Landratsamt Main-Spessart eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese ist seit Dienstag in Kraft und regelt die Rahmenbedingungen für unangemeldete Versammlungen im Landkreis.

Wie die Verantwortliche betonen, werde mit der Verfügung sichergestellt, „dass das hohe Rechtsgut der Versammlungsfreiheit als wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie unter gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit der Bürger in der aktuellen Situation des hohen Infektionsgeschehens gewährleistet ist“.

Versammlungen sind weiter zulässig. Sie müssen 48 Stunden vor ihrer Bewerbung beim Landratsamt unter versammlungen@lramsp.de angezeigt werden. Dies soll gewährleisten, dass im Voraus mit dem Versammlungsleiter die erforderlichen Maßnahmen besprochen werden können, die sicherstellen sollen, dass die Veranstaltung für die Teilnehmer und auch für andere Bürger sicher verlaufen kann.

So hat das Landratsamt in der Allgemeinverfügung festgelegt, dass auch bei Versammlungen, die zuvor nicht angemeldet werden, das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gelten. Solche Versammlungen dürfen nur stationär stattfinden. Die Polizei kann unabhängig davon vor Ort weitere erforderliche Maßgaben zum Schutz der Teilnehmer und unbeteiligter Dritter anordnen.

Werden Versammlungen angezeigt, können je nach geplanter Art der Veranstaltung in einem Kooperationsgespräch mit den Organisatoren individuell die erforderlichen Maßnahmen abgesprochen werden, die notwendig sind, um die Sicherheit generell und in infektiologischer Sicht zu gewährleisten, betonen die Landratsamt-Verantwortlichen.