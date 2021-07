Sekundenschlaf - Autofahrer schwer verletzt

Kreuzwertheim. Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2315 auf Höhe von Kreuzwertheim. Ein 32-Jähriger aus dem Main-Tauber-Kreis war kurz nach 6 Uhr mit seinem Auto von Marktheidenfeld in Richtung Kreuzwertheim unterwegs.

Kurz vor der Einmündung der Lengfurter Straße kam er ohne Fremdbeteiligung und vermutlich ungebremst nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Beim Unfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er von Kräften der Feuerwehr Kreuzwertheim aus dem Fahrzeug geborgen werden musste. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur Behandlung in die Uni-Klinik Würzburg verbracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Möglicherweise ist ein Sekundenschlaf Ursache für den Unfall, so die Polizei.

