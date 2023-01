Schwelbrand sorgt in Wiebelbach für Großeinsatz

Wiebelbach. Ein Mitarbeiter einer Firma in der Wiebelbacher Spessartstraße stellte am Montag gegen 15.40 Uhr Rauchentwicklung in dem dortigen Holzhackschnitzellager fest. Durch die Beschäftigten wurde das Gebäude umgehend geräumt und die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus den umliegenden Gemeinden an. Aus bisher ungeklärter Ursache hatten sich zirka 16 Kubikmeter Hackschnitzel selbst entzündet. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden.

