Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 9. April) 218 Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 3910 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 3502 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 81,6 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt im Kreis bei 190.

20 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 361 Personen in häuslicher Quarantäne.

Eingeschränkter Regelbetrieb

Das Robert Koch-Institut meldete für den Landkreis Main-Spessart am Freitag, 9. April, eine Inzidenz von 81,6. Damit hat der Landkreis zum Stichtag den in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgelegten Inzidenzwert von 100 unterschritten und es können die Kindertageseinrichtungen in der kommenden Woche weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet bleiben.

Die Bedingungen

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen.

Die jeweiligen Träger haben ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für Familie, Arbeit und Soziales und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten Rahmenhygieneplans auszuarbeiten.

Dieser Plan ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dabei sind einrichtungsspezifische Anforderungen und die Umstände vor Ort zu berücksichtigen.

Teilweise Präsenzunterricht

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt.

Test zwei Mal pro Woche

Es gilt für Schülerinnen und Schüler eine zweimal wöchentliche Testpflicht an der Schule als Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht. Diese Testpflicht gilt ebenso für Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal.

Aktueller Stand der Impfungen

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 23.231 Impfungen (Stand 8. April) vorgenommen, davon 15 759 Erstimpfungen und 7472 Zweitimpfungen.