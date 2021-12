Schnelltest am Drive-in-Schalter

Marktheidenfeld. Eine weitere private Corona-Teststation öffnet am Montag, 20. Dezember, am Festplatz Martinswiese. Sie ist als Drive-in-System konzipiert und somit vorwiegend für Interessierte mit einem Pkw geeignet. Aber auch Testwillige ohne Auto können an die Martinswiese kommen und sich testen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Schnelltests werden dort kostenlos vorgenommen, heißt es in der Ankündigung der Kommune. Zudem ist geplant, neben den Schnelltests künftig auch PCR-Tests anzubieten.

Ab Montag um 8.30 Uhr können sich symptomfreie Interessierte ab sechs Jahren von geschulten Mitarbeitenden kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Für den Schnelltest ist vorab keine Terminvereinbarung nötig. Es genügt, sich über den Link https://teststation.evis-trade.de/ anzumelden. Zur Identifikation ist vor Ort ein Ausweisdokument mitzuführen.

Bei Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren ist ein Test nur dann möglich, wenn sie in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Ab 16 Jahren genügt die mitgeführte unterschriebene Vollmacht eines Erziehungsberechtigten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Testung erfolgt mit einem Wattestäbchen über einen Nasenabstrich und dauert nur wenige Sekunden. Das Ergebnis des Schnelltests steht nach rund 20 Minuten fest. Es wird den Getesteten in der Regel per E-Mail zugestellt.

In Ausnahmefällen – zum Beispiel bei Getesteten ohne Smartphone oder E-Mail-Adresse – kann das Registrieren sowie das Ergebnis der Testung auch vor Ort mitgeteilt und eine Testbescheinigung in Papierform ausgestellt werden. Sollte der Schnelltest positiv ausfallen, wird das Ergebnis in der Regel nochmals über einen PCR-Test am Corona-Testzentrum des Landkreises Main-Spessart, das am Marktheidenfelder Klinikum in der Baumhofstraße eingerichtet ist, überprüft.

Personen mit Symptomen auf eine Corona-Infektion sollen nicht in der Schnellteststelle erscheinen. Betroffene wenden sich zunächst an ihren Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117. stv