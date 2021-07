Das nächste „Schlosskonzert Homburg am Main“ mit Michael Günther trägt den Titel „Zwei wunderbare Fortepianos“.

Das Konzert findet nach der fast eineinhalbjährigen Pause bei reduzierter Zuhörerzahl wegen der Abstandsregeln dreimal mit gleichem Programm am Samstag, 17. Juli, um 19 Uhr, Sonntag, 18. Juli, um 17 Uhr und Sonntag, 25. Juli, um 17 Uhr in Schloss Homburg am Main (Markt

...