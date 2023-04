Rupert Schiller arbeitete als Kämmerer wie ein „schweizer Uhrwerk“

Kreuzwertheim. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kreuzwertheim geht eine Ära zu Ende. Nach fast 35 Jahren als Kämmerer der VG geht Rupert Schiller Mitte Mai 2023 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Er war seit 1. November 1988 für eine große Zahl an Haushaltsplänen der VG, der Mitgliedsgemeinden und des Schulverbands verantwortlich. In der Gemeinschaftsversammlung der VG am Montag im Sitzungssaal des Kreuzwertheimer Rathauses wurde Rupert Schiller offiziell verabschiedet.

In Versammlung notiert In der Gemeinschaftsversammlung beschloss die Gemeinschaftsversammlung Kreuwertheim einstimmig, die Wahlbezirke für die bayrischen Landtags- und Bezirkswahlen am 8. Oktober 2023 wie bei der Bundestagswahl 2021 festzulegen. Die Stimmbezirke Röttbach, Unterwittbach und Wiebelbach werden zusammengefasst. Wahlraum ist die Mehrzweckhalle Röttbach. Ebenso zusammengefasst werden die Wahlbezirke Hasselberg und Hasloch. Wahlraum wird die Haseltalhalle. Damit sind die meisten Wahlräume barrierefrei. Erstmals können 2023 Briefwahlunterlagen auch durch Scannen eines QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung angefordert werden. Mehrheitlich legte die Gemeinschaftsversammlung das Erfrischungsgeld als freiwillige Leistung für die Wahlhelfer am 8. Oktober auf 50 Euro fest. bdg

Kreuzwertheims Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Klaus Thoma berichtete, Schiller habe sich insbesondere durch seinen Sparsamkeitswillen und sein umfangreiches, tief gehendes Fachwissen Anerkennung erworben. Letzteres umfasse nicht nur das kommunale Wirtschaftsrecht, sondern auch viele weitere Rechtsgebiete.

Aufgrund seiner verlässlichen Art und akribischen Genauigkeit habe er Schiller als ein „schweizer Uhrwerk“ bezeichnet, blickte Thoma auf vergangene Sitzungen zurück und ergänzte: „Seine Antworten auf nicht ganz qualifizierte Bemerkungen und seine Beurteilung unsachgemäßer Entscheidungen aus kommunalen Gremien sind berüchtigt.“ Schillers trockener Humor lehne sich stark am bayrischen Charakterhumoristen Karl Valentin an, den der Kämmerer auch zitieren könne.

Thoma sprach dem scheidenen Kämmerer seinen Dank für dessen „jahrzehntelange gute Arbeit zum Wohle aller Gemeinden der VG, der Verwaltungsgemeinschaft selbst, des Schulverbands und ihrer Bürgerinnen und Bürger“ aus. Er wünschte ihm für die Zukunft neben Gesundheit und Glück viel Zeit für die Dinge, die aus Zeitgründen für ihn zuvor nicht möglich waren.

Der Bürgermeister ging auch auf die berufliche Laufbahn von Rupert Schiller ein, die im September 1976 mit dem Vorbereitungsdienst bei der Stadt Regensburg begann. Ab November 1978 war er Verwaltungsassistent, später Verwaltungssekretär und Verwaltungsobersekretär. Nach dem Bestehen der Prüfung zum Diplom-Verwaltungswirt erfolgte 1987 die Beförderung zum Verwaltungsinspektor. 1990 wurde Schiller zum Verwaltungsoberinspektor, 1994 zum Verwaltungsamtmann, 2000 zum Verwaltungsamtsrat und 2014 zum Verwaltungsrat befördert.

„Sein Tätigkeitsfeld umfasste neben den klassischen Kämmereiaufgaben auch das Vergaberecht, den Schulverband und das Kindergartenwesen“, so Thoma.

„Bekanntes Gesicht“

Holger Sauer als Schillers Nachfolger als Kämmer sei ein „bekanntes Gesicht“ in der VG, sagte der Rathaus-Chef. Sauer absolvierte dort von 1998 bis 2001 die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. 2006 bis 2008 besuchte er berufsbegleitend den Beschäftigtenlehrgang II und schloss diesen erfolgreich als Verwaltungsfachwirt ab.

In 22 Jahren bei der VG hatte Sauer bei der VG tätig verschiedene Aufgabenbereiche und Führungspositionen inne. So war er unter anderem Standesbeamter, Leiter des Bürgerbüros, im Bauamt und als stellvertretender Geschäftsstellenleiter tätig. Mitte 2020 wechselte er zum Markt Triefenstein.

Sauer zeichne sich unter anderem durch breit gefächerte Erfahrung im Kommunalbereich, profundes Fachwissen und sehr gute EDV-Kenntnisse aus, so Thoma. „Mit ihm gewinnen wir einen Mitarbeiter zurück, der durch seine ruhige und verlässliche Art zu überzeugen weiß.“ Eine weitere Stärke des neuen Kämmerers sei seine Bürgerfreundlichkeit, die ihn schon immer geprägt habe.

Der neue Kämmerer sei in Kreuzwertheim beheimatet und habe dort seinen Lebensmittelpunkt. „Hier hat er seine Ausbildung und berufliche Basis erworben, ist dann aufgebrochen und kommt nun wieder zurück in seine Heimat.“ Darüber freue man sich sehr, betonte Thoma. Man sei überzeugt, dass er die großen Herausforderungen gut meistern werde. „Herr Sauer muss sich nicht vor den großen Fußstapfen fürchten, die Rupert Schiller zweifelsohne hinterlässt, sondern wird seine eigenen Fußspuren setzen“, war der VG-Vorsitzende überzeugt.

Passend zum breiten Aufgabenfeld des Kämmers ging es in der öffentlichen Gemeinschaftsversammlung außerdem um die Jahresrechnungen der VG. Einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung 2021 fest. Sie umfasst ein Volumen von rund 1,33 Millionen Euro (Gesamtsumme Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Auf Vorschlag von Schollbrunns Bürgermeisterin Thea Kohlroß wurde Klaus Thoma als Gemeinschaftsvorsitzender ohne Einwände für das Haushaltsjahr 2021 entlastet.

Einstimmig zur Kenntnis nahm die Gemeinschaftsversammlung die Jahresrechnung 2022. Im Ergebnis des Verwaltungshaushalts wurden die Ansätze um 1,25 Prozent (16 120 Euro) übertroffen. Durch die Mehreinnahmen ergab sich eine nicht eingeplante Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rund 9000 Euro. Größte Posten bei den Mehreinnahmen waren mit 6650 Euro eine nichteingeplante Erstattung von Mutterschaftsgeld durch eine Krankenkasse sowie Mehreinnahmen bei Gebühren des Bürgerbüros (6400 Euro). Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts überstiegen zwar insgesamt die Ansätze, allerdings um einen geringen Betrag als die Mehreinnahmen. Die Mehrausgaben lagen bei rund 7200 Euro (0,55 Prozent). Für Investitionen wurden insgesamt 56 100 Euro ausgegeben. Beschafft wurden ein neuer Server und neue Möbel für das Bürgerbüro. Die eingeplanten Mittel reichten dafür aus. Es erfolgte eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 11 000 Euro.