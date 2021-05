Roller in Marktheidenfeld zweimal gestohlen

Marktheidenfeld. Nachdem ein Motorroller der Marke Aprilia am Montag von einem Anwesen in Marktheidenfeld entwendet worden war, entdeckte ihn Polizeibeamte tags darauf am Main.

Zeugen hatten beobachtet, wie drei Jugendliche am Montagabend nach 18 Uhr einen Roller in Richtung Sudetenstraße schoben. Anschließend wurde das Gefährt kurzgeschlossen und fremdgestartet. Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt fanden am Dienstagvormittag den unterhalb des Minigolfplatzes abgelegten Roller. Bis dorthin wurde das Zweirad offensichtlich gefahren, bevor es die Unbekannten neben einem Baum in die hohe Wiese geworfen und mit Ästen abgedeckt hatten.

Nach der polizeilichen Spurensicherung wurde der Eigentümer zwecks Abholung über den Fundort informiert. Bis der von ihm Beauftragte den Roller am späten Dienstagnachmittag abholen wollte, war er erneut verschwunden. Kurze Zeit darauf fanden Kinder das Zweirad am Mainufer zur Hälfte im Wasser liegend. Diesmal musste er von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller erneut fremdgestartet und mehrere hundert Meter weit gefahren worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. pol