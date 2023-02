Rollender Pkw reißt Frau bei Marktheidenfeld mit

Marktheidenfeld. Eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg stellte am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in einer Parkbucht entlang der B 8 in Fahrtrichtung Altfeld ihren Wagen ab. Sie vergaß jedoch, die Handbremse zu betätigen. Als die Frau ausstieg, setzte sich das Fahrzeug in Richtung Leitplanke in Bewegung. Dabei wurde die 59-Jährige von der Fahrzeugtür erfasst und vom rollenden Pkw mitgerissen. Erst nach einigen Metern konnte sich die Frau befreien und der Wagen rollte gegen die Leitplanke. Bei dem Vorfall erlitt die 59-Jährige Schürfwunden und Prellungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1