Recht des kleinen Mannes einfordern

Main-Spessart-Kreis. Percy Schmeiser ist ein Farmer aus der kanadischen Region von Saskatchewan. Als er entdeckt, dass sich in seiner Ernte genetisch veränderter Raps eines Großkonzerns befindet, fordert der 70-Jährige als David den übermächtigen Goliath und dessen Geschäftspraxis heraus. Es kommt zu einem Gerichtsprozess. An seine Seite gesellt sich dabei auch eine Aktivistin.

Während Percy der Seite der Kleinbauern endlich eine Stimme gibt, stellt sich heraus, dass auch tausende andere entrechtete Farmer auf der ganzen Welt den gleichen Kampf kämpfen wie er selbst. Beim Eintreten für das Recht des kleinen Mannes wird aus dem alten Mann ein unerwarteter Held des Volkes. Doch kann ein einzelner die Rechte der Landwirte und des Welt-Nahrungsversorgung gegen die Gier großer Unternehmen verteidigen?

Im Movie im Luitpoldhaus Marktheidenfeld läuft der Film am Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr und am Montag, 11. April, um 18.30 Uhr. Die Burg-Lichtspiele Karlstadt zeigen den Film am Donnerstag, 28. April,um 20 Uhr und am Sonntag, 1. Mai, um 17.30 Uhr.

Für hörgeschädigte Menschen ist nach vorheriger Anmeldung bei der Agendabeauftragten Ilse Krämer, Telefon 0 93 53 / 7931758 oder E-Mail: ilse.kraemer@lramsp.de die Nutzung einer mobilen induktiven Höranlage möglich.