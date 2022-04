Reaktion auf Infektionszahlen

Gemünden. Im Kreisseniorenzentrum Gemünden des Klinikums Main-Spessart gilt bereits seit Freitag, Freitag, 1. April, bis voraussichtlich Freitag, 8. April, ein generelles Besuchsverbot. Damit reagiert die Einrichtung, deren Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund des hohen Alters zur Hochrisikogruppe gehören, auf das dynamische Corona-Infektionsgeschehen.

„Aufgrund steigender Infektionszahlen unter den Mitarbeitern und Bewohnern in unserer Einrichtung haben wir uns für das vorübergehende Besuchsverbot entschieden“, erklärt Marcus Müller, Verwaltungsleiter der Kreisseniorenzentren des Klinikums Main-Spessart. Zugang zum Seniorenzentrum haben derzeit ausschließlich Mitarbeiter des Klinikums Main-Spessart und Personen mit dringlichem Anliegen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, etwa Techniker oder Ärzte.

Auf Verständnis von Seiten der Bewohner und Angehörigen hofft auch Edith Sachs, Einrichtungsleitung in Gemünden und erklärt: „Wir verstehen die Bewohner und Angehörigen, die ein Besuchsverbot bedauern. Jedoch liegt uns der Schutz der uns anvertrauten Senioren, unserer Mitarbeiter und auch unserer Besucher sehr am Herzen. Deshalb ist das Besuchsverbot zum Schutz für alle Beteiligten notwendig. Wir hoffen, dass sich die Lage schnell beruhigt, so dass wir wieder öffnen können.“

Der Besuch von Bewohnern, die sich in der palliativen Phase befinden, ist jedoch weiterhin möglich. Zudem besteht die Möglichkeit, nicht infizierte Bewohner abzuholen, um zum Beispiel einzukaufen oder Kaffee zu trinken. Auch persönliche Gegenstände oder Geschenke können weiterhin kontaktlos über das Besucherfenster in der Zeit von 9 bis 16 Uhr abgegeben werden.