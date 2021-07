Randalierer in Marktheidenfeld dingfest gemacht

Marktheidenfeld. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei am Montag gegen 1 Uhr nachts wegen eines Betrunkenen, der seinen Unmut in der Oberländerstraße an geparkten Fahrzeugen ausließ. Insgesamt beschädigte der Mann drei Fahrzeuge, indem er die Außenspiegel mit Fußtritten zerstörte.

Nach kurzer Fahndung nahm die Polizei einen 26-jähriger Marktheidenfelder in Tatortnähe fest. Auch gegenüber den Beamten war er sichtlich aggressiv und beleidigte diese. Sein Verhalten wurde mit der Body-Cam dokumentiert.

Ein Atemtest ergab, dass der Mann rund 2,1 Promille Alkohol intus hatte. Der bislang festgestellte Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 1000 Euro. pol