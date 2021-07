Randalierer dingfest gemacht

Marktheidenfeld. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei am Montag gegen 1 Uhr nachts wegen eines Betrunkenen, der seinen Unmut in der Oberländerstraße an geparkten Fahrzeugen ausließ. Insgesamt beschädigte der Mann drei Fahrzeuge, indem er die Außenspiegel mit Fußtritten zerstörte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach kurzer Fahndung nahm die Polizei einen 26-jähriger Marktheidenfelder in Tatortnähe fest. Auch gegenüber den Beamten war er sichtlich aggressiv und beleidigte diese. Sein Verhalten wurde mit der Body-Cam dokumentiert.

Ein Atemtest ergab, dass der Mann rund 2,1 Promille Alkohol intus hatte. Der bislang festgestellte Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 1000 Euro. pol