Qualifizierung für die Betreuung

Main-Tauber-Kreis. Wer die verantwortungsvolle Tätigkeit einer Tagesmutter, eines Tagesvaters oder einer Kinderfrau ausüben möchte, erhält beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis die erforderliche Beratung, Qualifizierung und Begleitung. Beratungstermine sind wie folgt: am Dienstag, 12. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, Sprechstunde des Tageselternvereins im neuen Rathaus Bad Mergentheim, Multifunktionsraum (Tür links neben Haupteingang), (Anmeldung unter Telefon 09341 /8978287 F. Wolf) oder am Donnerstag, 14. Oktober, von 9 bis 12 Uhr Sprechstunde des Tageselternvereins in der „Alten Schule“, Lange Gasse 32, Niederstetten, zweites Obergeschoss, Besprechungsraum (Anmeldung unter Telefon 09341/8978307, H. Attenhauser) oder am Donnerstag, 21. Oktober, 9 bis 12 Uhr, Sprechstunde des Tageselternvereins im Familienzentrum Komm, Hauptstraße 39, Creglingen, (Anmeldung unter Telefon 09341/8978307, H. Attenhauser). Die Beratung ist unverbindlich und kostenlos. Anmeldung ist erforderlich. Vereinbart werden auch individuelle Termine in der Geschäftsstelle. Fragen im Vorfeld beantworten die pädagogischen Mitarbeiterinnen des Tageselternvereins. Kontakt: Tageselternverein Main-Tauber-Kreis, Bahnhofstraße 11, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/8978307 oder 09341/8978287, E-Mail: info@tev-main-tauber.de, oder unter www.tev-main-tauber.de im Internet.

