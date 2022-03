„Prassek-Scheune“ öffnet

Kreuzwertheim. Das Museum „Prassek-Scheune“ in der Pfarrgasse 9 in Kreuzwertheim eröffnet am Sonntag, 3. April, von 13 bis 17 Uhr mit einer Sonderaktion die Saison 2022. Unter dem Motto „Kunst unter Hundert“ bietet die Wertheimer Künstlerin Ruth Roth eine Auswahl ihrer Werke zum Verkauf an. Ebenso ist ein Trödel-Tisch aufgebaut für alle, die gerne nach Brauchbarem stöbern. Gleichzeitig sind Führungen durch das Museum möglich. Es gelten die dann aktuellen Corona-Schutzrichtlinien in den Räumen. Bild: Hyn

