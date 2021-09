Popmusikerin Dania König im Kloster Triefenstein zu Gast

Triefenstein. Im Kloster Triefenstein ist am kommenden Sonntag, 19. September, die Sängerin, Pianistin und Autorin Dania König aus Bonn zu Gast.

Dania König ist studierte Jazz- und Popmusikerin, hat selbst Stimmbildung, Jazzgesang und Komposition unterrichtet und als Stimmcoach unter anderem für RTL gearbeitet. Mit ihrer Band „königwerq“ begleitete sie Tourneen von Lionel Ritchie, Nena und Pur. Neben ihrer musikalischen Arbeit hat sie sich in den letzten Jahren als Autorin etabliert.

Dania König ist studierte Popmusikerin und Autorin. © Veranstalter/J. Busch

In der Triefensteiner Klosterkirche – wo sie zum ersten Mal auftreten wird – liest sie aus ihrem aktuellen Buch „Deine Seele will blühen“. Ihr Buch bezeichnet sie selbst als „leise Hymne an die Heiligkeit des Alltags“. Sie erzählt berührende kleine Geschichten aus dem Leben einer Mutter, Künstlerin und „Lebensliebhaberin“ und teilt ihre mal poetisch, mal humorvoll klingenden Gedanken dazu.

Dazu passen die Songs aus eigener Feder, die Dania König präsentieren wird, auch von ihrem aktuellen Album „Teil von allem“.

Konzertlesung mit Dania König findet am Sonntag, 19. September um 19 Uhr in der Klosterkirche Triefenstein statt. Interessierte melden sich bitte per Mail, unter: konzertlesung@christustraeger.org an. Anzugeben sind dabei Name, Adresse und Telefonnummer. Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei.