Polizei nimmt Einbrecher fest

KREUZWERTHEIM. Die Marktheidenfelder Polizei ist am Dienstagabend zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt in Kreuzwertheim gerufen worden. Die Beamten waren schnell vor Ort und nahmen einen 31-Jährigen auf frischer Tat vorläufig fest. Gegen den Mann läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

AdUnit urban-intext1

Als die Beamten am Einsatzort in der Lengfurter Straße eintrafen, konnten sie den 31-Jährigen beim Verlassen des Marktes beobachten. Sie nahmen ihn fest und fanden umfangreiches Diebesgut im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, das bereits zum Abtransport bereitgelegt war.

Der Festgenommene aus der badischen Nachbarschaft musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizei ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg weiter. pol