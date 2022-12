Kreuzwertheim. Eine Streife der Polizei Marktheidenfeld musste am späten Donnerstagnachmittag in Kreuzwertheim eine 59-jährige nicht Ortsansässige in Schutzgewahrsam nehmen. Die Frau konnte aufgrund Alkoholisierung (knapp 2,5 Promille Atemalkohol) ihren Weg nicht mehr alleine fortsetzen. Zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit – insbesondere aufgrund der Außentemperaturen von minus drei Grad – wurde sie in Schutzgewahrsam genommen und in einer Haftzelle ausgenüchtert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1