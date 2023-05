Polizei ermittelt in Marktheidenfeld wegen Unfallflucht

Marktheidenfeld. Eine 25-jährige Frau parkte am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ihren blauen Seat Exeo auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Äußeren Ring in Marktheidenfeld. Als sie nach dem Einkauf gegen 15.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am hinteren linken Stoßfänger in Form von Lackkratzern. Offensichtlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken am Pkw der Frau hängengeblieben. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

