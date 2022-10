Pkw kollidiert mit Lkw

Schneeberg. Auf regennasser Fahrbahn verlor am Samstagvormittag der Fahrer eines Citroens die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der 52-jährige Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 52-Jährige befuhr gegen 9.50 Uhr die B 47 von Walldürn in Richtung Schneeberg. Dem Sachstand nach verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Citroen und stieß mit dem Lastwagen zusammen. Dabei erlitt der Fahrer des Pkw schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

