Persönliche Beratung möglich

Marktheidenfeld. Wird man selbst oder ein naher Angehöriger pflegebedürftig, dann gibt es viele Fragen, die zu klären sind. Um Betroffene besser unterstützen zu können, wurde am 1. Oktober in Gemünden ein Pflegestützpunkt eröffnet. „Wir haben in den gut drei Monaten bereits 100 Beratungen durchgeführt und rund 300 Kontaktanfragen erhalten“, so Melanie Sommer, die als Angestellte des Landratsamtes den Pflegestützpunkt leitet.

Um den Ratsuchenden aus dem südlichen Kreis weite Anfahrten zu ersparen, wird ab 1. Februar einmal wöchentlich immer freitags eine Außensprechstunde in Marktheidenfeld, im Klinikum Main-Spessart, angeboten. Der erste Termin ist Freitag, 4. Februar, zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr. Beratungen im Pflegestützpunkt Gemünden sind darüber hinaus immer zu folgenden Zeiten möglich: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr, Dienstag von 13 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 12.30 bis 17.30 Uhr.