Pauschale für Vereine beantragen

Main-Spessart-Kreis. Die Anträge für die Vereinspauschale 2022 zur Förderung der Sportvereine im Landkreis Main-Spessart können ab sofort beim Landratsamt gestellt werden. Mit dem Antrag auf die staatliche Sportförderung ist gleichzeitig auch der für die freiwilligen Leistungen des Landkreises Main-Spessart zur Jugendsportförderung verbunden. Die Antragsfrist endet am 1. März 2022. Die Vordrucke sowie weitere Informationen sind im Internet unter https://www.main-spessart.de/buergerservice unter „Service-Leistungen A – Z“, Stichwort: „Sport, Beantragung einer Vereinspauschale“ zu finden und können am PC ausgefüllt werden, so die Verantwortlichen. lra

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1